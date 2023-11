Benevento, Marotta: "Il Monopoli ha meritato di vincere" Le dichiarazioni dell'attaccante giallorosso

Dichiarazioni post Monopoli-Benevento di Alessandro Marotta: "Bisogna fare mea culpa, siamo venuti con l'obiettivo di vincere la gara dopo esserci allenati molto bene in settimana. Questo è il calcio, il Monopoli è stato più bravo di noi: hanno meritato di vincere".

"Quando inizi una partita sei molto carico, poi prendere gol dopo cinque minuti ci ha tagliato le gambe. Sicuramente non possiamo dare la colpa a questo, avremmo potuto riprenderla. Siamo qui con grande rammarico dopo una sconfitta. C'è da ripartire, non possiamo perdere tempo: il campionato è lungo. Bisogna fare di più".

"Non eravamo abituati a perdere, quindi riprendere questo tipo di mentalità è un nuovo lavoro da fare. Dobbiamo continuare a focalizzarci sul credo dell'allenatore: sono idee valide che sposiamo. Non è una partita storta che può farci cambiare idea".

"Siamo meno cattivi degli altri perché perdiamo tanti contrasti. Giochiamo contro squadre che non hanno nulla da perdere, si giocano la partita della vita come è giusto che sia. Non credo si tratti di una condizione fisica, noi abbiamo corso male. Siamo stati poco pericolosi, non abbiamo dato l'impressione di poterla pareggiare".

"Fisicamente sto benissimo, ho grandissimo entusiasmo. Mi alleno sempre con costanza e determinazione. Non vorrei uscire mai, ma in panchina ci sono tanti calciatori forti. Non c'è nulla di male se entra Ferrante al mio posto. Giocare insieme è una opzione su cui lavorare, ma bisognerebbe chiederlo al mister".