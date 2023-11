Benevento, Andreoletti: "Dobbiamo mantenere il sogno" Le parole del tecnico giallorosso, premiato nel corso del Gran Galà del Calcio

Tra i premiati del Gran Galà del Calcio c'è stato anche Matteo Andreoletti. Il tecnico del Benevento ha ricevuto il riconoscimento di "miglior giovane allenatore del girone A", grazie all'ottima annata vissuta sulla panchina della Pro Sesto nella scorsa stagione. Intervistato nel corso di Ottogol, Andreoletti si è espresso così da Salerno: "Per me è molto gratificante ricevere questo premio. Con la Pro Sesto è stata una stagione bellissima che mi ha permesso di diventare allenatore del Benevento. Ringrazio i miei vecchi calciatori perché per me è motivo d'orgoglio essere in giallorosso. Dobbiamo mantenere il sogno di fare un qualcosa di straordinario".

Andreoletti ha poi proseguito: "La sconfitta col Monopoli? Non bisogna minimizzare l'episodio. C'è tanto da mettere a posto, al tempo stesso non bisogna essere catastrofisti e proseguire al meglio il percorso. Sicuramente stiamo mancando dal punto di vista dell'individualità, ma il collettivo non sta sfigurando. Se analizziamo la trasferta di Monopoli, tutto è stato negativo. Dobbiamo lavorare e riscattarci subito dalla prossima. Berra è in valutazione, speriamo di recuperarlo. Terranova è un calciatore di esperienza che si farà trovare pronto quando ce ne sarà bisogno".