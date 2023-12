Caso scommesse, il diesse della Cremonese rivela: "Coda ci aveva avvisati" Le parole di Giacchetta dopo il coinvolgimento dell'ex attaccante del Benevento

Dopo la notizia del caso scommesse che vede coinvolti Pastina, Coda, Letizia e Forte, arrivano le prime dichiarazioni ufficiali. A parlare è stato il direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta, il quale ai microfoni di cremonasport.it ha parlato della situazione di Coda, attuale tesserato del club lombardo: “Massimo ci ha avvisati per tempo che erano in corso delle verifiche. Ci ha anche rassicurati sulla sua posizione. In questo momento si sta allenando e sarà a disposizione del mister per la gara con il Pisa”.