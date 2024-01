Benevento, fissato il primo allenamento di Starita in giallorosso Comincia la settimana di preparazione all'importante derby di lunedì prossimo con la Casertana

Nel weekend di Serie C hanno vinto soltanto Benevento e Crotone tra le formazioni di testa, con la classifica che diventa sempre più equilibrata. A parte la Juve Stabia che gode di un vantaggio di sei lunghezze rispetto alle dirette concorrenti, si contano ben sei squadre racchiuse in soltanto due punti. La Strega ha recuperato terreno dopo le vittorie con Turris e Virtus Francavilla, riuscendo a non perdere troppo di vista le zone alte della classifica in seguito ai risultati negativi di dicembre.

Benevento, fissata la ripresa in vista della Casertana

Ha perso inaspettatamente la Casertana che al Pinto è stata sconfitta dal Messina con una doppietta di Emmausso. Si è interrotta la striscia di risultati positivi dei falchetti, i quali saranno attesi lunedì prossimo al Vigorito per il derby della 3a giornata di ritorno. Mancherà Montalto per squalifica, mentre tra i giallorossi sarà assente Ciano. Per Auteri è una defezione colmabile, anche se la punta di Marcianise sta mostrando delle buone cose, come certificato dalle due reti messe a segno negli ultimi 180 minuti. Tra i disponibili ci sarà Ernesto Starita che, tra l'altro, affronterà subito la Casertana, squadra nella quale ha militato nella stagione 2019/2020. Starita sarà regolarmente a disposizione di Auteri già da domani pomeriggio, quando cominceranno gli allenamenti in vista del derby. La settimana proseguirà con una doppia mercoledì (alle 14:45 saranno aperti i cancelli dell'Imbriani), mentre givoedì ci sarà una pomeridiana. Mattutine per venerdì e sabato, con domenica pomeriggio che ci sarà l'allenamento prima della partenza per Venticano. La rifinitura è fissata a lunedì mattina.