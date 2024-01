Benevento, arriva Lanini: è il secondo colpo di Carli Definita la trattativa per l'attaccante che lascia la Reggiana

Il Benevento ha chiuso per Lanini. L'attaccante arriva nel Sannio dalla Reggiana, con il cartellino che è di proprietà del Parma. Il club giallorosso subentra nel prestito. Già nella giornata di domani sarà in città per la firma del contratto che lo legherà al club giallorosso. Dopo Starita, quindi, Marcello Carli inserisce un nuovo tassello nel folto reparto avanzato di Gaetano Auteri. Probabile che le prossime mosse riguarderanno le uscite, in particolar modo quelle dei giovani che potrebbero partire per altri lidi con la formula del prestito.

I numeri di Lanini

Lanini ha maturato 11 presenze in stagione tra Serie B e Coppa Italia, con 3 reti all'attivo. Le statistiche della punta in Serie C sono importanti: nelle ultime tre stagioni, vissute con le maglie di Novara e Reggiana, ha sempre raggiunto la doppia cifra. Nella scorsa annata è stato protagonista della promozione degli emiliani in Serie B.