Del Pinto: "Lanini alza la qualità dell'attacco. Benevento, te lo presento" Le parole dell'ex centrocampista giallorosso sul vecchio compagno di squadra

Lorenzo Del Pinto conosce molto bene Eric Lanini. I due hanno condiviso un anno vissuto alla Reggiana, nella stagione 2021/2022. L'ex centrocampista giallorosso, attualmente in forza all'Aquila, ha commentato con entusiasmo l'arrivo della punta torinese in giallorosso: "È un ragazzo in gamba e un professionista serio. Nulla da dire sotto il profilo umano. Il calciatore non si discute: è davvero forte. Sono certo che tra due o tre anni potrà essere protagonista in categorie superiori perché è uno che fa la differenza. Con il suo arrivo, il Benevento compie un salto di qualità in attacco".

POSIZIONE - "Per caratteristiche, lo vedo più da esterno. Sia chiaro, può giocare anche come punta centrale. Attacca molto la profondità ed è forte nell'uno contro uno. È anche molto bravo a saltare l'uomo e andare alla conclusione. Lanini è un calciatore importante. Con Auteri può fare sicuramente bene. I due si conoscono dai tempi del Matera e se ha firmato con il Benevento vuol dire che il mister lo stima in maniera particolare".

CAMPIONATO - "È ancora tutto aperto. Anche quando vincemmo noi il campionato, a un certo punto avevamo uno svantaggio di 6/7 punti sul primo posto. Bisogna fare una rincorsa importante. Con gli innesti di Lanini e Starita, il Benevento potrà dire la sua fino alla fine".