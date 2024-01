Benevento, nel mirino un centrocampista Ci sarà anche l'obiettivo di sfoltire la rosa

Sarà una settimana delicata per la Strega. Da un lato si entrerà nel vivo del derby con la Casertana, in programma lunedì in notturna al Vigorito, dall'altro c'è il mercato a tener banco. Il direttore Carli si è mosso potenziando l'attacco. Ben due arrivi in casa giallorossa: Starita tolto dalle mani dell'Avellino che da tempo stava provando a chiudere la trattativa e Lanini una vecchia conoscenza di Auteri ai tempi del Matera. Quadriennale per il primo, biennale per il secondo. Il tecnico non perderà tempo e con molta probabilità li utilizzerà già nel derby in virtù della squalifica di Ciano. Lunedì ci sarà una grande opportunità: in caso di vittoria la squadra sannita potrà effettuare il sorpasso sulla Casertana.

Ma non sono finiti gli impegni per Marcello Carli. Bisognerà sfoltire la rosa e fare un innesto a centrocampo. Diversi giovani dovrebbero andare in prestito, tra questi Sorrentino, Masella e Alfieri. Su quest'ultimo ci sono tre squadre: il Renate, la Recanatese e il Latina. Potrebbe andare in prestito in una squadra in Polonia anche Kubica. Poi c'è la questione che riguarda Tello: pare sia finita la sua avventura. Il colombiano ha avuto l'ok dalla società per accasarsi altrove, dopotutto bisognerà tener conto del fattore ambientale, il centrocampista non è amato dalla tifoseria giallorossa. Su Tello ci sono diverse squadre. In pole c'è il Catania ma hanno preso informazioni anche Cosenza, Ternana e Ascoli. La società siciliana è intenzionata ad accaparrarsi le prestazioni del colombiano ma avrà l'esigenza di liberare una casella.

Ecco perché all'indirizzo di via Santa Colomba è arrivata la proposta per Chiricò (che non rientra nei piani di Lucarelli), ma con la permanenza di Ciano e di Ciciretti, l'affare non sarà possibile. Non sono escluse nemmeno le partenze di El Kaouakibi e Karic se dovessero arrivare proposte interessanti. Per quanto riguarda le entrate non sarà potenziata la difesa con il reintegro di Pastina, è finito invece nel mirino un centrocampista di “gamba”. Auteri vorrebbe Mattia Maita ma il Bari non è intenzionato a cederlo. Bisognerà seguire altre piste.