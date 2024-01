Benevento, Evacuo: "Avere tante punte sarà fondamentale per Auteri" Le parole dell'ex giallorosso negli studi di Ottogol

Ospite di Ottogol, Felice Evacuo ha commentato nel dettaglio la stagione del Benevento e dell'andamento ai vertici del campionato di Serie C. L'ex attaccante giallorosso ha esordito nel parlare di Gaetano Auteri, tecnico con il quale ha lavorato ai tempi della Nocerina: "Il mister ti svolta subito dal punto di vista fisico, ma ci vuole tempo per apprendere le sue idee tattiche. Le tre vittorie hanno portato a uno stato mentale positivo e questo è molto importante. Appena incontrai Auteri, mi disse che dovevo farmi il segno della croce perché non gli piacciono i centravanti. Questo è stato il nostro buongiorno. Sono stato agevolato dai tanti gol che ho fatto. Nel suo modo di giocare c'è questo continuo alternarsi delle punte, con grande pressione e stacchi nella profondità. Sono premiate determinate caratteristiche e i ricambi, in tal senso, sono fondamentali".

ATTACCO - "Il reparto avanzato del Benevento è molto importante. Per giocare con Auteri c'è bisogno di un grande stato di forma. Ci sarà molto da lavorare per cercare di entrare nei meccanismi che sono dispendiosi, ma anche molto efficaci".

LANINI E STARITA - "Il loro impatto è stato positivo. Starita viene da una mezza stagione vissuta a Monopoli molto positiva, quindi viaggia sulle ali dell'entusiasmo. Lanini era stato messo un po' da parte alla Reggiana, quindi è un po' indietro e deve recuperare qualcosa. Auteri ha tante frecce nel proprio arco e penso che questa sia la prerogativa principale per portare a casa il campionato".

CENTROCAMPO - "A centrocampo sono tutti forti. C'è anche Talia che ha estro e talento. Tutti sapranno adattarsi alle richieste del mister, a prescindere dal modulo. Contro la Casertana ho visto un Benevento che ha avuto il pallino del gioco per molto tempo, ciò significa che ci sono calciatori che sanno impostare e recuperare palla".

ATTACCANTI IN C - "Gli attaccanti più forti del girone ce l'hanno Avellino, Benevento e Catania. La Casertana è stata costruita dopo il mercato e sono riusciti a prendere calciatori importanti come Montalto, Curcio e Carretta. Picerno e Juve Stabia hanno attaccanti molto bravi, basti pensare a Murano che è il capocannoniere del torneo. Quest'anno il girone C è molto competitivo verso l'alto, la classifica lo dimostra".

NARDI E IANNONI - "Sono calciatori di livello che portano qualità e quantità nelle due fasi. Per giocare in questo tipo di centrocampo, bisogna avere queste caratteristiche nelle proprie corde. Nardi e Iannoni corrispondono a quanto detto".

TARANTO - "Hanno conquistato 37 punti che sono tanti. Va dato atto a Capuano che per l'ennesima volta è riuscito a mettere in piedi qualcosa di incredibile. Ci sono calciatori di valore nella rosa. Lo Jacovone non è affatto un campo semplice, ma il Benevento potrà continuare nel filotto".