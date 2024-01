Il Benevento di Auteri non molla mai: i gol decisivi arrivano nel finale Il dato che riguarda le prime tre sfide con il tecnico siciliano in panchina

C'è una costante che ha visto presentarsi nei primi 270 minuti di Auteri sulla panchina giallorossa. Il Benevento lotta fino alla fine, come dimostrato dai gol decisivi messi a segno dai giallorossi contro Turris, Virtus Francavilla e Casertana.

Il Benevento e i gol nei dieci minuti finali

Contro i corallini, Ciciretti ha siglato il tris all'87'. Si è trattata di una marcatura che ha messo in cassaforte l'incontro, considerato che poi la Turris ha accorciato le distanze al 92' con D'Auria. Con il Francavilla sono arrivati tre punti di fondamentale importanza grazie alla giocata di Simonetti, realizzata mentre l'arbitro stava per decretare la fine del match. Con la Casertana, Berra ha sbloccato il risultato all'81', permettendo al Benevento di conquistare la terza vittoria consecutiva. Insomma, i giallorossi sono decisivi nel finale di partita ed è un dato in netta controtendenza con la passata gestione. Con Andreoletti, infatti, il Benevento è andato in gol nel finale soltanto contro il Picerno (marcatura di Kubica) e con il Sorrento (in rete Bolsius) su 19 sfide totali.