Benevento, si ferma Improta: ecco la sua condizione. Febbre per Capellini I giallorossi hanno lavorato all'Imbriani in vista del match con il Taranto

Il Benevento si è ritrovato questo pomeriggio all'Imbriani per la seduta a porte aperte in vista del match di domenica con il Taranto. Buone le indicazioni fornite dai giallorossi ad Auteri, in particolar modo da parte di Ciciretti che è sembrato essere in grande spolvero nel corso del lavoro. C'è una brutta notizia che riguarda Improta: l'esterno ha rimediato una infiammazione al tendine flessore della coscia destra. Considerati i problemi della scorsa settimana che hanno posto Improta in dubbio fino all'ultimo per il match con la Casertana, adesso appare molto più concreto il rischio che possa saltare la difficile trasferta di Taranto. Auteri è pronto pensare alle alternative, con Simonetti che scalpita per partire dal primo minuto.

All'allenamento di questo pomeriggio non ha partecipato Capellini, il quale è febbricitante. Lavoro differenziato per Ferrante e Kubica. Assente El Kaouakibi, ormai vicinissimo alla firma con il Sudtirol.