Benevento, ufficiale il trasferimento di El Kaouakibi Il difensore lascia il Sannio a distanza di un anno e mezzo

È stato definito il trasferimento di El Kaouakibi al Sudtirol. Attraverso una nota stampa, il Benevento Calcio ha reso noto che il difensore si trasferisce al club biancorosso in prestito con obbligo di riscatto. In una stagione e mezza, El Kaouakibi ha maturato 33 presenze. Il suo addio libera un posto nella lista over che potrà essere occupato da un nuovo acquisto.