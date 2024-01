Benevento, il programma di lavoro in vista del Brindisi I giallorossi puntano al prossimo match del Vigorito

Il Benevento è sceso in campo questa mattina, dopo il pareggio rimediato a Taranto. La squadra ha avuto modo di analizzare quanto accaduto allo Iacovone, con lavoro defaticante per coloro che sono scesi in campo. Per domani è fissata una giornata di riposo, con la preparazione che comincerà mercoledì con una doppia seduta. Giovedì ci saranno le porte aperte all'Imbriani, poi la preparazione proseguirà ininterrottamente fino a sabato, vigilia del match di domenica con il Brindisi. FIssata anche la conferenza stampa di Auteri: il tecnico giallorosso presenterà l'incontro sabato pomeriggio, a partire dalle 16:30, in diretta esclusiva su Ottochannel.