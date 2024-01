Benevento, arriva Nardi: i dettagli dell'operazione Trovata l'intesa con la Cremonese. Il centrocampista vestirà la maglia giallorossa

Il Benevento ha perfezionato l'acquisto di Nardi. Il centrocampista ha sposato la causa giallorossa, con il club che ha chiuso l'operazione con la Cremonese, effettuando la stessa operazione che ha portato Lanini nel Sannio. Anche quest'ultimo, come Nardi, era in prestito alla Reggiana. Carli ha chiuso con la formula del prestito con obbligo di riscatto, mentre per il calciatore è previsto un contratto con scadenza 2026. Gli ulteriori dettagli dell'operazione saranno svelati dal direttore tecnico giallorosso nel corso di Ottogol.