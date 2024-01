Benevento, diretta Carli a Ottogol: focus sul mercato LIVE Le parole del direttore tecnico giallorosso nel corso della puntata in onda su Ottochannel

Puntata speciale di Ottogol alla presenza di Marcello Carli. Il direttore tecnico ha chiuso l'operazione Nardi e nei prossimi giorni sarà a Milano per chiudere il mercato del Benevento. Di seguito, le sue dichiarazioni nel corso della trasmissione in onda su Ottochannel.

"Abbiamo fatto delle scelte dolorose"

"Evito di guardare la classifica. Abbiamo fatto delle scelte dolorissime nel nostro percorso perché vai a rinnegare degli aspetti su cui ci eravamo basati. Con la Turris è iniziato un altro campionato. Questi due punti persi fanno più male perché abbiamo perso terreno. Stiamo pagando il periodo di appannamento che abbiamo avuto. In un campionato sono situazioni che capitano. A me hanno dato fastidio i contropiedi concessi nel finale. Sono strafelice perché ho trovato un mister molto preparato. Dobbiamo supportarlo e far sì che i ragazzi crescano. In squadra ci sono ragazzi che hanno dato meno rispetto a ciò che potrebbero".

"Squadra in crescita, ma dobbiamo migliorare"

"Quando non vinci c'è rammarico. Sul pullman c'era un silenzio di tomba, è giusto che la squadra voglia sempre vincere. È innegabile che non siamo stati bravi perché i gol del Taranto sono nati da nostri errori. Abbiamo dato l'impressione di fragilità perché nel finale abbiamo fatto degli errori di posizionamento. La partita ha detto che stiamo crescendo come personalità e come qualità, che dobbiamo crescere ancora tantissimo, ma che non possiamo perdere neanche un minuto perché questo è un campionato forte. Se penso alla prima di Auteri contro la Turris e questa in trasferta, credo che la crescita si veda".