Benevento, Starita e le polemiche da Avellino: Carli replica a Perinetti Le parole del direttore tecnico giallorosso sull'operazione che ha portato la punta dal Monopoli

L'acquisto di Starita da parte del Benevento ha fatto nascere delle accuse da parte dell'ambiente avellinese, con il club biancoverde che era in trattativa con il Monopoli per l'ingaggio dell'attaccante. Perinetti ha parlato di un "dispetto" da parte della Strega, con Carli che ha replicato nel corso di Ottogol: "Ho grande rispetto per Perinetti, di certo non voglio fare polemiche. La cosa è stata semplice: volevamo prendere un attaccante e abbiamo puntato Lanini da diverso tempo. Il nome l'ha fatto Vigorito a pranzo, dopo che Auteri aveva avanzato l'ipotesi di un doppio colpo in avanti. Mi sono alzato per chiamare il procuratore che mi ha confermato il margine per la trattativa. All'Avellino non devo fare nessun torto, abbiamo rispetto per una grande piazza. Perinetti è troppo intelligente e sa che non gli abbiamo fatto il dispetto. Non farò mai polemiche contro di lui".