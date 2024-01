Tello saluta il Benevento: "Me ne vado con molta gratitudine" Le parole del centrocampista dopo il passaggio al Catania

Dopo il passaggio al Catania, Tello ha salutato Benevento con un post pubblicato su Instagram:

"Sarà sempre difficile sapere perché o perché delle cose, ma quando succedono dobbiamo semplicemente accettarlo, aspettare un momento e renderci conto che Il tempo di Dio è perfetto, oggi dopo 6 anni saluto Benevento con molta gratitudine. Dove ho imparato e cresciuto tanto come giocatore che come persona lasciando buoni amici e bei ricordi, posso solo dire GRAZIE alla città di Benevento compagni e al presidente Vigorito per tutto quello che mi ha insegnato! "Ogni circostanza è un dono e in ogni esperienza si trova un tesoro nascosto". Andrés