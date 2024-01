Benevento, ecco Nardi: c’è l’annuncio ufficiale Definito l’ingaggio del nuovo centrocampista giallorosso

Il Benevento ha definito l'ingaggio di Filippo Nardi. Il centrocampista è già da ieri in città e quest'oggi si è messo subito disposizione di Auteri per il lavoro in vista del match di domenica con il Brindisi. Ecco la nota del club giallorosso:

Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con la Società U.S. Cremonese per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Nardi. Il centrocampista classe 1998, nato a Treviso, arriva nel Sannio con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Il neo acquisto giallorosso indosserà la maglia numero 31.