Nardi: "Benevento, è un onore essere qui. Ai tifosi prometto emozioni" Le parole del nuovo centrocampista giallorosso, subito dopo la firma

Ieri è arrivato a Benevento e ad accoglierlo a braccia aperte c'era Lanini. I due hanno condiviso l'esperienza (vincente) alla Reggiana, poi si sono separati giusto il tempo di permettere al club giallorosso di chiudere la trattativa con la Cremonese. Nardi arriva nel Sannio in prestito con obbligo di riscatto, ma può considerarsi già un calciatore a tutti gli effetti della Strega, considerato il contratto firmato fino al 2026 che scatterà da giugno: "Le mie sensazioni sono ottime - ha rivelato ai microfoni di Ottochannel - stamattina ho svolto il primo allenamento e vedo già grosse qualità in questa squadra. Per me è un onore essere in questo contesto bellissimo. Le ambizioni? Dobbiamo vincere il maggior numero di partite possibili. Siamo dietro e dobbiamo rincorrere, ma c'è determinazione da parte di tutti. Spero di poter dare una grossa mano ai ragazzi":

Lanini non ci ha pensato due volte a invogliare Nardi a trasferirsi in giallorosso: "Mi ha parlato molto del posto, dicendomi che bisogna abituarsi. Iero ho visto il centro ed è bellissimo. Sono certo che mi ambienterò facilmente. Per me il girone meridionale è una novità, ma è difficile come lo sono gli altri che ho giò affrontato. Darò il massimo per fare del mio meglio".

Centrocampista molto duttile, può svariare in tutti i ruoli della zona nevralgica: "Sono dinamico e veloce. Mi piace correre, voglio vincere tanti duelli. Ho anche un buon tiro, l'anno scorso ho messo a segno cinque gol che hanno contribuito alla promozione. Voglio fare bene anche qui. Auteri? Mi ha fatto vedere il modo di giocare che è più offensivo rispetto a quello a cui ero abituato. Andremo d'accordo, a me piace essere offensivo".

Nardi si candida per una maglia da titolare contro il Brindisi: "Sono arrivato nel momento giusto, posso allenarmi tutta la settimana con la squadra. La mia condizione è ottima, mi sono allenato regolarmente alla Reggiana. Sono carico e pronto. Arrivo in una piazza importantissima, per me è un onore essere qui. Voglio salutare i tifosi e promettergli emozioni".