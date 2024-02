Benevento, primo contratto da professionista per Perlingieri La nota del club giallorosso

Mario Perlingieri firma il primo contratto da professionista. L'ha reso noto il Benevento attraverso una nota stampa. L'attaccante della Primavera prosegue il percorso di crescita con il club giallorosso. Perlingieri sta dando vita a una stagione strepitosa, come dimostrato dai numeri: in 13 presenze ha messo a segno 16 gol. Per lui un contratto con scadenza 2026.