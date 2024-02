Benevento, seduta a porte aperte verso il Brindisi: si ferma Agazzi (FOTO) Problemi per il centrocampista giallorosso in vista del match di domenica

Benevento al lavoro in vista del match interno con il Brindisi. Le porte dell'Imbriani sono state aperte ai tifosi che, incuriositi, hanno visto per la prima volta all'opera il centrocampista Nardi. L'ultimo arrivato si è messo subito a disposizione di Auteri, candidandosi per una maglia da titolare per la sfida di domenica con la formazione allenata da Roselli.

Consueta seduta intensa impostata da Auteri, con degli esercizi a tutto campo. Il tecnico ha lavorato molto anche sulla fase di finalizzazione, alternando due formazioni nel classico 11 vs 0. Nel finale c'è stata una partitella 12 vs 12, in cui si chiedeva la velocità nel far girare il pallone. Lavoro differenziato per Karic che al momento è il nome più chiacchierato del mercato giallorosso, ma a poche ore dalla chiusura non arrivano offerte concrete da parte dei club che si dichiarano interessati. Anche Ciano non ha lavorato col gruppo: al momento non è al meglio della condizione e sarà valutato domani. Nel finale si è fermato Agazzi che ha rimediato un trauma contusivo alla caviglia. Domani sarà visionato attentamente dallo staff medico, per poi decretare se potrà essere utilizzato con il Brindisi o meno.