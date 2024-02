Benevento, col Brindisi è la volta di Terranova? Il centrale difensivo potrebbe tornare tra i titolari a distanza di quasi due mesi

Emanuele Terranova torna tra i titolari? Potrebbe essere una idea concreta, soprattutto dopo le indicazioni fornite da Auteri nel corso dell'allenamento di questo pomeriggio. Per carità, nelle varie sedute nulla è scontato perché solitamente gli allenatori provano tutte le soluzioni possibili, ma il centrale difensivo è stato sempre utilizzato nel terzetto composto insieme a Berra e Pastina. Insomma, quella col Brindisi potrebbe essere la volta buona per Terranova che si allena con un buon ritmo già da diverse settimane.

I numeri di Terranova

Terranova ha firmato col Benevento dopo l'inizio del campionato, con Carli che lo scelse per sostituire l'infortunato Meccariello. Il difensore ha esordito alla nona giornata col Sorrento. Ha maturato due presenze da titolare, con Monterosi e Avellino, per poi uscire nuovamente fuori dai ranghi a causa di un problema fisico. Con Auteri ha esordito negli ultimi minuti del derby con la Casertana e adesso si candida per tornare tra i primi undici. Il tecnico ci pensa, con l'intento di dare maggiore esperienza all'intero reparto.