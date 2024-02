Serie C / Rivivi la diretta di Picerno-Benevento 1-2: colpaccio della Strega Importante successo dei giallorossi al Curcio con le reti di Ciciretti e Carfora

Colpaccio del Benevento che ha espugnato Picerno col punteggio di 2-1. Decisive le reti messe a segno nel secondo tempo di Ciciretti e Carfora. La Strega recupera tre punti sulla Juve Stabia, sconfitta al Cibali dal Catania.

90'+5' - Termina la partita! Picerno-Benevento 1-2

90' - Cinque minuti di recupero

90' - C'è Ferrante al posto di Lanini

88' - Auteri inserisce Improta al posto di Masciangelo

87' - Ammonito Nardi

86' - Ammonito Petito per simulazione

84' - Entrano Albertini e Petito al posto di Biasol e Murano

80' - GOOOOL DEL BENEVENTO! Dopo pochi secondi la Strega raddoppia con Carfora che ribadisce in rete una respinta di Merelli su Lanini

79' - GOL DEL BENEVENTO! Dagli undici metri segna Ciciretti

77' - Rigore per il Benevento! Biasol atterra Pinato in area, per l'arbitro è calcio di rigore

73' - Traversa di Lanini dopo una deviazione di Merelli. L'attaccante giallorosso è andato vicino al gol con un colpo di testa su assist di Ciciretti

67' - Entra Pinato al posto di Talia

66' - Merelli salva il Picerno. Mancino dalla distanza di Pastina che viene respinto dal portiere rossoblù, sulla ribattuta si fionda Simonetti, ma Merelli devia in angolo

62' - Per il Picerno entrano Ciko e Biasol al posto di D'Agostino e Ceccarelli

57' - Doppio cambio Benevento: entrano Ciciretti e Carfora al posto di Ciano e Starita

56' - Sinistro di Ciano dal limite, Merelli respinge con un buon intervento

53' - Colpo di testa di Lanini bloccato da Merelli

46' - Cross di Ciano per la testa di Berra: facile parata di Merelli

46' - Comincia la ripresa

45'+2' - Termina il primo tempo: Picerno-Benevento 1-0

45' - Due minuti di recupero

42' - Palla di D'Agostino per Murano che va a botta sicura, Paleari devia in angolo

41' - Ciano viene atterrato a tu per tu da un difensore del Picerno, ma l'arbitro segnala fuorigioco

35' - Il Picerno fa girare palla e cerca di fare male al Benevento soprattutto attraverso la fascia destra

29' - Bella giocata di Lanini che conquista palla, salta un difensore e calcia da posizione defilata: palla fuori di un soffio

24' - Conclusione di Talia dal limite: palla fuori

23' - Primo cambio per il Picerno: entra Albadoro al posto di Maiorino. Problema fisico per il calciatore rossoblù

21' - Sfida molto aperta e con ritmi intensi. Il Benevento cresce dopo la sbandata successiva al gol di Ceccarelli

18' - Il Benevento gonfia la rete con Ciano, ma l'arbitro annulla tutto per fallo di mano

16' - Ammonito Pastina

15' - Ritmi alti in questo primo quarto d'ora di gioco. Il Benevento non si è ancora ripreso dopo il gol di Ceccarelli

10' - Spinge il Picerno dopo il vantaggio

6' - Picerno in vantaggio: conclusione di Pitarresi che viene deviata da Terranova, sulla ribattuta si fionda Ceccarelli che non lascia scampo a Paleari

4' - Cross di Starita al centro, Merelli anticipa tutti con un buon intervento

1' - Comincia Picerno-Benevento

0' - Squadre in campo. Si osserva un minuto di raccoglimento per le vittime di Firenze

Picerno-Benevento 1-2, il tabellino

PICERNO (4-2-3-1): Merelli; Pagliai, Cadili, Gilli, Novella; Pitarresi, Gallo; D'Agostino (17'st Ciko), Maiorino (23'pt Albadoro), Ceccarelli (17'st Biasiol)(39'st Albertini); Murano (39'st Petito). A disp.: Summa, Esposito, Allegretto, Santarcangelo, Guerra, Savarese, Graziani. All.: longo

BENEVENTO (3-4-3): Paleari; Berra, Terranova, Pastina; Simonetti, Talia (22'st Pinato), Nardi, Masciangelo (43'st Improta); Ciano (12'st Ciciretti), Lanini (45'st Ferrante), Starita (12'st Carfora). A disp.: Nunziante, Manfredini, Benedetti, Kubica, Marotta, Agazzi, Rillo, Viscardi, Capellini, Bolsius. All.: Auteri

Arbitro: Giaccaglia di Jesi. Assistenti: Boggiani di Monza e Colavito di Bari. Quarto ufficiale: Guazolino di Torino

Marcatore: 6'pt Ceccarelli, 34'st Ciciretti su rig., 35'st Carfora

Note: Ammoniti Pastina, Biasol, Petito, Nardi. Minuti di recupero 1'pt e 5'st. Osservato un minuto di raccoglimento per le vittime di Firenze

Picerno-Benevento, il prepartita

Al Donato Curcio c'è il big match della 27a giornata del girone C di Serie C. Il Benevento, reduce da due pareggi con Crotone e Cerignola, cerca il colpaccio sul difficile campo del Picerno. La truppa di Longo punta ad allungare il vantaggio sui giallorossi in classifica, mettendo al sicuro il secondo posto.