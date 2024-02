Per Benevento-Sorrento designato un "quinto anno" Si tratta del comasco Mattia Caldera: quest'anno ha già fischiato Casertana-Benevento

Sarà il quinto anno Mattia Caldera di Como a dirigere lunedì sera il posticipo tra Benevento e Sorrento. Il fischietto comasco ha diretto in carriera 60 inconri di Lega Pro, con 26 vittorie interne, 23 pareggi e 11 successi esterni. Si dice che abbia il “rigore facile”: ne ha concessi 14 in serie C, a fronte di 8 espulsioni. Caldera quest'anno ha già diretto una partita del Benevento, precisamente quella al Pinto di Caserta tra i rossoblù e i giallorossi terminata 0 a 0: era il 17 settembre 2023.

A coadiuvare il fischietto lombardi saranno Markiyan Voytyuk di Ancona e Giorgio Ermanno Minafra di Roma 2. Il quarto ufficiale sarà Alessandro Recchia di Brindisi.

Nella foto Caldera ammonisce Pastina nella gara d'andata al Pinto di Caserta