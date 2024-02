Benevento, Ciciretti: "Auteri ci ha aiutato. Per il futuro spero una cosa" Le parole dell'attaccante giallorosso nel corso di Area C

Intervenuto nel corso di Area C di Sky Sport, Amato Ciciretti ha parlato a poche ore dall'importante colpaccio conquistato dal Benevento sul campo del Picerno: "Il recente rendimento per noi è stato importante, soprattutto la vittoria conquistata al Curcio. L'arrivo di Auteri ci ha aiutato soprattutto a livello fisico, con lui si corre molto e penso che i frutti del lavoro si vedano nel corso della partita, soprattutto nel secondo tempo. Ora non guardiamo la classifica, sarebbe inutile. Pensiamo partita dopo partita, con la testa che adesso è tutta rivolti al match col Sorrento che è molto importante. Per il futuro mi auguro di continuare così e di non avere intoppi a livello fisico, un aspetto che mi ha un po' frenato negli ultimi anni".