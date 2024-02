Falco non torna in Italia: firma per il Cluij Il ragazzo di Pulsano si allenava a Taranto con la squadra di Eziolino Capuano

Filippo Falco non torna a giocare in Italia, tantomeno lo fa in una squadra di serie C come avevano sognato a Taranto, dove il ragazzo di Pulsano si allenava. Falco, che ha giocato nelle file del Benevento nella stagione 2016/17 ottenendo la promozione in serie A, ha firmato per la formazione rumena del Cluj. Ecco il comnicato ufficiale: ““Siamo felici di annunciare che Filippo Falco è il nuovo giocatore della nostra squadra! Cresciuto nel vivaio del Lecce, Falco ha collezionato 366 presenze in carriera, 55 gol e 51 assist. In Italia ha giocato quasi 200 partite nei primi due campionati, dove ha vestito le maglie di Bologna, Cagliari, Lecce, Benevento, Cesena, Perugia e Pescara tra le altre. All’inizio del 2021, il centrocampista offensivo ha raggiunto la massima serie serba, alla Stella Rossa di Belgrado, per la quale ha collezionato 36 partite, sei gol e quattro assist. Con questa squadra, Falco è stato due volte campione serbo, vincendo anche due Coppe! Gli diamo il benvenuto a Gruia e a quanti più successi possibili con CFR Cluj!“.