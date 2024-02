Serie C / Diretta Benevento-Sorrento 0-0, LIVE Al Vigorito il match della 28a giornata del girone meridionale

28' - Il Sorrento muove bene il pallone e cerca di spingere soprattutto dalla corsia di destra

24' - Ammonito La Monica per fallo su Nardi

20' - Ciciretti smarca Improta che calcia sul primo palo: facile respinta di Del Sorbo

18' - Pastina rientra in campo

15' - Problema per Pastina

6' - Calcio d'angolo perfetto di Ciciretti per la testa di Pinato: il centrocampista, tutto solo, spara alto

3' - Ammonito Pastina, era diffidato: salterà il Foggia

1' - Comincia Benevento-Sorrento

Benevento-Sorrento 0-0, il tabellino

Benevento (3-4-3): Paleari; Berra, Capellini, Pastina; Improta, Pinato, Nardi, Masciangelo; Ciciretti, Lanini, Starita. A disp.: Nunziante, Manfredini, Benedetti, Kubica, Marotta, Ciano, Ferrante, Simonetti, Agazzi, Rillo, Viscardi, Terranoa, Carfora, Talia, Bolsius. All.: Auteri

Sorrento (3-5-2): Del Sorbo; Todisco, Di Somma, Morichelli; Vitiello, La Monica, De Francesco, Cuccurullo, Colombini; Vitale, Ravasio. A disp.: D'Aniello, Albertazzi, Scala, Badje, Loreto, Messori, Bonavolontà, Amendola, Ilardi, Capasso, Petrone, Riccardi. All.: Maiuri

Arbitro: Caldera di Como. Assistenti: Votyuk di Ancona e Minafra di Roma 2. Quarto ufficiale: Recchia di Brindisi

Note: Ammoniti Pastina, La Monica

Benevento-Sorrento, il prepartita

Al Vigorito c'è il confronto tra Benevento e Sorrento. I giallorossi cercano il successo per agganciare il secondo posto solitario della classifica. I costieri di Maiuri, invece, sperano in un risultato positivo per consolidarsi in zona play off.