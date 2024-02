Benevento-Sorrento, l'incredibile contestazione dei tifosi costieri La folkloristica presa di posizione dei tifosi rossoneri presenti al Vigorito

Nel corso del match tra Benevento e Sorrento, i tifosi rossoneri hanno dato vita a una contestazione sui generis. Verso la fine del primo tempo hanno indossato dei gilet arancioni catarifrangenti, per poi esporre lo striscione: "lo stadio lo facciamo noi". I costieri hanno chiesto ripetutamente il restyling dello Stadio Italia che al momento non è ancora avvenuto, costringendo la squadra di Maiuri a emigrare a Potenza. La protesta è stata applaudita anche da una parte del pubblico beneventano, in particolare il settore Distinti.