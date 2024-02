Benevento-Foggia sarà diretta dal veneto Lovison Quarto anno non ha mai prima d'ora incrociato il Benevento. Un pari e una sconfitta per il Foggia

Benevento-Foggia sarà diretta dal quarto anno Roberto Lovison di Padova. Fischietto giovane quello veneto, che compirà 30 anni a maggio e che si è laureato a Bologna in Statistica Economia e Impresa. Per lui 46 partite dirette in serie C con una prevalenza di vittorie dei padroni di casa (28) contro i 10 pareggi e le 8 vittorie esterne. Complessivamente Lovison ha decretato 13 rigori ed estratto per 16 volte il cartellino rosso. Quest'anno ha diretto 12 partite del campionato di C, una di Coppa Italia e 4 di Primavera. Tra le partite più importanti nel girone C ci sono Avellino-Foggia 0-0, Crotone-Juve Stabia 1-1 e domenica scorsa Messina-Picerno 2-2. Particolare la direzione di Potenza-Turris 2-3 con otto ammonizione e ben 4 espulsioni (anche Schiattarella dalla panchina).

A coadiuvare Lovison saranno Davide Conti di Seregno e Michele Decorato di Cosenza. Quarto uffciale Alberto Ruben Arena di Torre del Greco.