Benevento, 100 presenze per Paleari: il messaggio social è emozionante Il post dell'estremo difensore dopo aver tagliato l'importante traguardo

Il match con il Sorrento ha permesso a Paleari di raggiungere quota 100 presenze in giallorosso in tutte le competizioni. L'estremo difensore ha ricordato l'importante traguardo attraverso un post pubblicato su Instagram: "Cento partite, cento storie vissute con questa maglia! Abbiamo condiviso vittorie, superato sfide e affrontato ostacoli insieme. Un viaggio emozionante, fatto di risate nei momenti felici e di solidarietà quando la strada si faceva più difficile. Ogni partita è stata un capitolo speciale, un’opportunità per crescere e imparare insieme. Grazie a voi, società e compagni di squadra, per condividere quest’avventura insieme. Non vedo l’ora di superare nuove sfide nei prossimi cento match".