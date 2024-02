Ciciretti: "Il Benevento è il mio primo amore". E su Andreoletti e Auteri... Le parole dell'attaccante giallorosso nel corso di Ottogol

Ospite esclusivo di Ottogol, Amato Ciciretti ha parlato dopo la magica notte vissuta al Vigorito contro il Sorrento. L'attaccante giallorosso si è soffermato sul ritorno nel Sannio avvenuto a settembre: "Per me era un periodo complicato. Non sapevo cosa fare, ero stanco di tutto. Il direttore mi ha dato fiducia e quella chiacchierata mi ha ridato consapevolezza e voglia di tornare a fare ciò che ho sempre fatto. Con Auteri sto trovando la giusta continuità, per me è molto importante".

Benevento, il primo amore di Ciciretti

"Devo tantissimo al Benevento. Anni fa era un periodo particolare, non ero maturo per superare certe situazioni. In estate sono arrivato a un punto in cui dovevo prendere una decisione. Il Benevento è l'amore della mia vita, il mio primo amore, non potevo fare altro che tornare".

Differenze tra Andreoletti e Auteri

"Ci sono state delle volte in cui ero pienamente a disposizione, ma Andreoletti non mi ha mai utilizzato. Auteri mi ha subito buttato dentro. A me mancava la partita perché ho sempre lavorato dal punto di vista fisico, ma senza il calcio giocato non puoi crescere".