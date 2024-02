Benevento, otto giorni che tolgono il respiro Un altro tour de force, tre sfide a distanza ravvicinata. Oggi seduta a porte aperte (14,45)

(f.s.) Un altro tour de force di cui non si sentiva l'esigenza. Di tanto in tanto la serie C accelera e costringe le squadre a sfide ravvicinate. Il Benevento, atteso sabato sera dalla sfida storica contro il Foggia, giocherà (come tutti a dire il vero) tre partite in otto giorni. Si comincia sabato contro i satanelli (20,45), si torna in campo giovedì 7 a Potenza (20,30), si chiude il ciclo di tre gare domenica 10 marzo contro il Messina (18,30). Auteri ha già stilato il cronoprogramma degli allenamenti, inutile dire che non c'è soluzione di continuità. Si va in campo tutti i giorni, alternando sedute di allenamento e partite.

Questo pomeriggio è prevista la seduta a porte aperte settimanale (14,45), domani e venerdì ci sono due sedute mattutine, prima di andare in ritiro a Venticano. Per sabato mattina è prevista anche una rifinitura, in vista della sfida coi satanelli alle 20,45.

Dicevamo che si va a vanti a marce forzate. Dopo la sfida col Foggia di sabato sera, già domenica mattina (10,15) la squadra tornerà all'Imbriani per allenarsi. D'altra parte c'è il turno infrasettimanale e non è possibile perdere tempo. Lunedì in campo nel pomeriggio, martedì alle 10,45 così come mercoledì. Dopo l'allenamento, alle 15, si partirà col bus societario verso Potenza. Rifinitura in Lucania giovedì 7 marzo in mattinata, alle 20,30 la sfida al Viviani contro la squadra dell'ex Schiattarella.

Ovvio che il tour de force continua il giorno dopo venerdì alle 10,45, così come il sabato. Rifinitura domenica 10 marzo in mattinata, sfida col Messina alle 18,30.

Serviranno tutti gli effettivi al meglio e una concentrazione massima.