Benevento-Foggia, da Auteri a... Auteri L'ultima vittoria in casa sannita è datata 2015, quando sulla panchina c'era il tecnico di Floridia

(f.s.) Benevento-Foggia potrebbe definirsi una “classica” del calcio del Sud: tante sfide nel passato, una “prima volta” addirittura datata 8 novembre 1936. Nella parentesi che la strega ha scritto negli ultimi sette anni tra B e A si è incontrata una sola volta coi satanelli, nel 2018-19 (allenatore Bucchi). Successo dei pugliesi al Vigorito (3-1) e pari allo Zaccheria (1-1). Dunque una vittoria giallorossa in casa manca dalla stagione di serie C 2015-16. Già, proprio quella della promozione storica in serie B.

Storia del 20 settembre 2015, seconda di campionato. Il Foggia è allenato da Roberto De Zerbi, ma non c'è partita. Il Benevento segna subito al 1' con Lucioni, poi gestisce e fallisce almeno altre due nitide palle gol (prima Cruciani solo davanti a Narciso, poi Melara, il cui tiro è salvato sulla linea da Gigliotti). Finisce 1-0, dopo il pareggio beffa di Rieti alla prima di campionato (contro la Lupa Roma), è la prima vittoria di quel campionato. Una sfida caratterizzata anche da una baruffa tra De Zerbi e Auteri a fine partita: il tecnico bresciano accusa “don Tano” di aver cercato e rimproverato i suoi giocatori al termine della gara. Circostanza smentita seccamente dall'allenatore di Floridia che dice di aver parlato solo con Narciso, un giocatore che ha lanciato lui nel calcio che conta. Diatribe di fine partita tra due tecnici che hanno scritto la storia del calcio giallorosso e che fino a qualche tempo fa avevano un carattere a dir poco fumantino. Storie passate, ma la statistica rimane. Quella è l'ultima vittoria della strega sui satanelli. Da Auteri ad... Auteri. E' il caso di credere nella cabala.