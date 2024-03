Schiattarella: "Sono molto legato al Benevento. Spero una cosa..." Le parole dell'ex centrocampista giallorosso in vista del match di giovedì

Pasquale Schiattarella torna ad affrontare il Benevento, in occasione del match di giovedì col Potenza. Intervenuto nel corso di Ottogol, l'ex centrocampista giallorosso ha parlato così: "Alla vigilia del campionato avevamo degli obiettivi diversi. In casa abbiamo fatto sempre delle ottime prestazioni, puntiamo su questo per mettere quanto prima la salvezza al sicuro. Il Benevento? Auteri è un fenomeno della categoria. È un'altra squadra, con il potenziale migliore del girone. La Juve Stabia sta facendo un bel calcio, ma la Strega se la può giocare tranquillamente. Spero di rivedere la Strega in B, se lo merita la presidenza e la piazza. Io spero di non essere ricordato solo per la retrocessione dello scorso anno, ma anche per quanto di buono ho fatto con questa maglia. Sono molto legato ai colori giallorossi. Giovedì saremo avversari per novanta minuti, poi farò il tifo come sempre".

"Vorrei fare le condoglianze alla famiglia Mariani per la scomparsa di Giovanni. Lo conosco da quando avevo tredici anni, questa notizia mi ha colpito molto".