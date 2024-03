Juve Stabia, vittoria di rigore: il vantaggio rimane di 7 punti La Casertana sfiora un paio di volte il gol, soprattutto con Curcio nel recupero

La Casertana ha retto quasi 80 minuti, ma nella ripresa ha decisamente abbassato i ritmi di gioco, così come le è capitato in altre occasioni. E ha perso, non riuscendo quindi a fermare la corsa della capolista stabiese. Vespe che superano la quota tonda e toccano i 61 punti. Non è stata una gran partita neanche quella del Menti, ma per continuità di gioco la squadra di Pagliuca l'ha meritata. Ha anche protestato per due possibili rigori non concessi dall'arbitro. Per la Casertana, che ha portato quasi 300 persone a Castellammare, almeno tre occasioni propizie, ma non sfruttate per un soffio. Soprattutto nei minuti di recupero, quando su un cross dalla sinistra Curcio ha anticipato di testa Thiam, che da parte sua ha colpito la testa dell'attaccante sannita. Col Var sarebbe potuto essere calcio di rigore, ma il direttore di gara non ha visto ciò che era accaduto.

Il Benevento, dunque, rimane a 7 punti dalle vespe e non riesce ad accorciare nelal corsa alla B diretta. La sfida comunque continua: se il Benevento affronterà il Potenza al Viviani, la Juve Stabia giocherà giovedì 7 marzo alle 18,30 a Latina. Dunque una situazione che si capovolge nella corsa tra sanniti e stabiesi: questa volta giocheranno prima le vespe e i giallorossi andranno in campo conoscendo già il risultato degli avversari.