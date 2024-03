Benevento, situazione invariata: testa al Potenza Siamo già alla vigilia della sfida in Lucania: oggi e domani sedute al Meomartini

(f.s.) Si riprende da dove si era conclusa la giornata precedente. La Juve Stabia ha risposto con lo stesso risultato al Benevento e i punti di vantaggio delle vespe sui giallorossi rimangono sette. Il problema è soprattutto il tempo che si restringe e le giornate che restano da disputare che sono sempre di meno (ora nove).

In casa sannita c'è ben poco da fare se non, come ammonisce Auteri, concentrarsi ferocemente sul prossimo avversario. C'è il Potenza all'orizzonte ed è talmente vicino da poterlo toccare. Due sedute di allenamento al Meomartini per adattarsi al fondo in sintetico, poi la sfida di giovedì sera al Viviani. Dice bene il tecnico di Floridia che sprecare energie nervose per questa rincorsa è assolutamente inutile. Si deve andare avanti partita dopo partita, anche oggi che ne mancano solo nove. La classifica sembra aver avuto, soprattutto dopo l'ultima giornata, il suo assestamento definitivo. Una sola squadra può ancora sperare di impedire che la Juve Stabia salga direttamente in serie B, il Benevento. Le vespe hanno allungato su tutti: hanno 10 punti di vantaggio sul Picerno, 11 su Avellino e Taranto, addirittura 14 sulla Casertana. Con 27 punti ancora disponibili, è davvero un'impresa per tutti aspirare a quel primo posto su cui siedono stabilmente le vespe. Anche se le previsioni sono fatte per essere smentite, è lecito pensare che solo il Benevento ha ancora qualche chance in tal senso, anche perchè, insieme al Taranto, può ancora contare sullo scontro diretto con la squadra di Pagliuca.

Il Potenza è a metà del guado e deve capire quale possa essere il suo obiettivo finale: ha 4 punti di distacco dalla zona play off e 7 di vantaggio su quella salvezza. Il bomber Caturano ha saggiamente detto che forse il primo pensiero deve essere quello di salvarsi, poi, se ce sarà l'occasione, si penserà ad altro.

Il Benevento, da parte sua, vede sempre più assottigliarsi i margini di errore. Per sperare ancora in un aggancio alla vetta dovrebbe sperare di vincerle tutte, da qui alla fine. Ed è quello che ogni giallorosso vorrebbe fare, a cominciare da Auteri. Senza comunque farsi prendere da nessuna ossessione, tanto si sa che le squadre del tecnico di Floridia vanno in campo sempre per vincere e offrire una prestazione di alto livello.

A Potenza non sarà semplice, ma l'obiettivo sarà sempre lo stesso. Il gruppo dovrebbe aver recuperato abbastanza bene dalle fatiche di sabato scorso, anche se non si può non tener conto che dopo giovedì si tornerà ancora in campo domenica per affrontare il Messina. Settimana di grande sacrificio, per tutti. Uscirne bene, significherebbe partire con maggiore carica per il rush finale.