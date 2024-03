Benevento: Ciciretti sì, Pastina difficile Il difensore è ancora alle prese coi postumi di un trauma contusivo

(fras) Domani mattina è già giorno di rifinitura per il Benevento. Il campionato va veloce e non c'è tempo per pensare a quello che è avvenuto, anche se non sono passate neanche 24 ore. Si guarda avanti, perchè è l'unico modo per dare un senso a questo campionato infernale che incorona una sola reggina su 20 squadre e poi ne rimanda altre 28 ad un torneo finale che definire folle è un eufemismo.

Auteri è dunque già alla scelta degli elementi che giocheranno la sfida di Potenza. Qiesta mattina ha diretto la prima delle due sedute di allenamento al Meomartini, non ha grandi problemi, se si escludono le condizioni di Christian Pastina, ancora alle prese coi postumi di un trauma contusivo/muscolare. Un malanno che il difensore battipagliese sta smaltendo, ma che forse non gli consentirà di essere presente al Viviani. Visti gli impegni ravvicinati, è possibile che si punti a renderlo disponibile per la gara interna col Messina. Nulla di patologico invece per Ciciretti, che è abile ed arruolato per la trasferta in Lucania.

Per le scelte meglio attendere la rifinitura di domani mattina, ma quello che è certo è che Auteri ha alcuni dei suoi giocatori freschi e riposati, avendone “risparmiati” alcuni nella sfida col Foggia: Starita, Masciantonio, Benedetti, Ferrante, Talia, Agazzi, ed in parte Ciano, Ciciretti e Lanini che sono usciti prima contro i satanelli. Difficile non pensare nell'ottica dei due impegni ravvicinati: la sqiadra rientrerà da Potenza (dove si inizia a giocare alle 20,30) giovedì sera stesso, per allenarsi all'Imbriani già venerdì mattina. Rifinitura sabato e risveglio muscolare domenica mattina, in previsione della sfida col Messina in programma alle 18,30. Un bel tour de force da affrontare con forza fisica e intelligenza.