Auteri: "Buono il primo tempo, ripresa confusionaria" "Non temo contraccolpi, ho una squadra di uomini"

Gaetano Auteri prova a prenderla con filosofia. E' la prima sconfitta della sua gestione, arriva dopo 13 risultati utili consecutivi. Forse nella maniera più inattesa, da parte di un avversario che non t'aspetti. “Io l'avevo detto che non sarebbe stata una passeggiata, sapevo che il Monopoli è un'ottima squadra e che dal girone di ritorno è cambiata tantissimo”. Nonostante questo il Benevento avrebbe potuto portare a casa qualcosa di più e di meglio: “Abbiamo giocato un buon primo tempo, nel secondo abbiamo fatto un po' di confusione. Il Monopoli non ha mai accettato di giocare a viso aperto, l'unica nostra pecca è stata quella di non riuscire a segnare nella prima frazione. E' difficile per tutti giocare contro squadre che si chiudono. La cosa è diventata più difficile quando siamo passati in svantaggio: ci siamo fermati pensando che la palla fosse già finita fuori, invece Tommasini ha fatto gol quasi dalla linea di fondo. E dopo il gol, poi la partita è diventata una farsa: negli ultimi 20 minuti non si è proprio giocato”. E' il caso – come dice il tecnico di Floridia – di guardare avanti e resettare. “Non temo ci possano essere contraccolpi, ho una squadra di uomini che sanno cosa devono fare. L'unica cosa da fare è non disperdere energie inutili”.