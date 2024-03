Monterosi-Benevento ad un "quarto anno" Dirige Luca De Angeli di Milano, avvocato trentunenne. Ha già diretto i giallorossi

Sarà il quarto anno Luca De Angeli della sezione di Milano a dirigere sabato Monterosi-Benevento. Il fischietto di Cornaredo (a nord ovest della città metropolitana di Milano) ha 31 anni ed è laureato in legge: per lui 31 partite dirette in Lega Pro con 12 vittorie interne, 11 pareggi, 8 successi esterni. Ha decretato 11 rigori, comminando 9 espulsioni. Ha già diretto il Benevento il 29 ottobre nella sfida al Vigorito contro il Potenza, decisa da una rete di Masciangelo. Sabato sarà coadiuvato da Fabio dell'Arciprete di Vasto e da Davide Rignanese di Rimini. Quarto uomo Mario Leone di Avezzano.