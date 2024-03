Giudice sportivo: proteste con l'arbitro, sanzioni severe Colpiti l'ad del Monterosi Aliani, il ds del Picerno, Greco, e il direttore dell'Avellino Perinetti

La scure del Giudice sportivo si è abbattuta sul Monterosi Tuscia.Scontata la squalifica per Umberto Eusepi che era stato espulso contro il Francavilla, è arrivato anche lo stop per somma di ammonizioni per Francesco Verde per somma di ammonizioni. Ma anche le esternazioni dei suoi dirigenti non sono state gradite in ambito arbitrale. Inibito fino al 2 aprile e 500 euro di ammenda per Anthony Ernest Aliano, amministratore delegato del Monterosi, per condotta irriguardosa nei confronti dell'arbiro.

Stessa sorte per il diesse del Picerno Vincenzo Greco. Per lui inibizione fino all'11 aprile e 500 euro di ammenda per la condotta irriguardosa nei confronti dell'arbitro al termine della partita e poi in sala stampa.

In mattinata il Giudice sportivo non aveva perdonato neanche il direttore dell'Avellino Giorgio Perinetti, inibito fino al 9 aprile con un'ammenda di 500 euro per la conditta irriguardosa nei confronti di un assistente arbitrale.

Come si vede si tratta di tutti i dirigenti che aveva fatto le proprie rimostranze nei confronti delle direzioni arbitrali del week end scorso. Tutti avevano parlato di direzioni inadeguate e qualcuno (Perinetti) anche del modo di approcciarsi in maniera poco elegante con i giocatori. I referti sono stati durissimi, alzare la voce non sempre è la strada migliore per far conoscere la propria verità.

Nella foto l'ex giallorosso Umberto Eusepi che salterà la sfida col Benevento per squalifica