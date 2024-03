Il Benevento troverà un Monterosi disperato Oggi i laziali sarebbero retrocessi: a 9 punti dalla quintultima il play pff non si giocherebbe

Sarà un Monterosi “decapitato” del suo attaccante migliore, Umberto Eusepi. Un giocatore che a Benevento ricordano tutti e che sarebbe stato ancora un avversario ostico nonostante l'età non più verde (35 anni). Eusepi domenica è stato espulso nel corso della gara col Francavilla e la società viterbese si è risentita parecchio. Anche le immagini sembrano riportare una caduta accidentale di Eusepi su Laaribi, per cui il cartellino rosso è parso provvedimento non adeguato. Fatto sta che il buon Umberto finora aveva tenuto a galla i laziali con i suoi 4 gol in 10 partite, quelli realizzati dall'arrivo a gennaio dal Lecco (lì un altro gol in serie B). Oltre all'ex giallorosso nelle file del Monterosi mancherà anche Francesco Verde, esterno destro di centrocampo, un uomo tuttofare nelle file della squadra di Scazzola. Uno che è partito facendo il difensore centrale (nelle giovanili del Frosinone) per poi riscoprirsi ottimo esterno di centrocampo. Da verificare anche le condizioni di Michele Vano, attaccante di stazza dei laziali, che sembra avere ancora problemi fisici.

Scazzola, terzo allenatore di questa stagione, gioca con un 3-5-2. In difesa c'è, insieme a Sini e Mbende, l'altro ex giallorosso Danilo Piroli, una sola apparizione col Benevento nel 2011-12 (allenatore Gianni Simonelli) a Trezzo sull'Adda contro la Tritium (6 novembre 2011). Un esordio sfortunato per l'allora ventenne difensore di Civitavecchia, che entrò all'88' al posto di Rajcic, giusto in tempo per assistere al secondo gol della vittoria dei lombardi al 93'.

Il Monterosi è decisamente in brutte acque: i suoi 27 posti e il penultimo posto in graduatoria potrebbero oggi non valere neanche l'effettuazione del play out. Il regolamento dice che tra il distacco tra le due antagoniste (nel caso Monterosi penultimo a 27, Turris quint'ultima a 36) non deve superare gli otto punti: dunque con i nove attuali il play out non si disputerebbe e la Turris sarebbe salva.

Inutile dire che il Benevento troverò un avversario disperato e disposto a tutto pur di portare a casa una vittoria. Bisognerà dunque essere al meglio per evitare sorprese negative.

Nella foto l'ex giallorosso Danilo Piroli