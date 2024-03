Benevento, seduta al Meomartini spostata alle 16 Bisognerà monitorare le condizioni di Ciciretti e scegliere il sostituto di Lanini

Una partita di campionato per la Grippo (contro il Barano d'Ischia) e il Benevento sposta al pomeriggio la sua seduta di allenamento inizialmente programmata per la mattina.

Per Gaetano Auteri siamo già al tirar delle somme, c'è da scegliere l'undici che andrà inizialmente in campo contro il Monterosi Tuscia. Come è noto mancherà Eric Lanini, che ha già buttato via le stampelle ed ha cominciato il programma di recupero. Traspare un cauto ottimismo, il giocatore potrebbe essere già in condizione per gli eventuali play off che il Benevento dovesse disputare. Se chiudesse al secondo posto, la strega entrerebbe in gioco addirittura il 18 maggio nei cosiddetti quarti di finale, o per meglio dire nella seconda fase delle finali nazionali. A quel punto i concorrenti saranno ridotti dai 28 iniziali ad appena 8.

Per tornare alla sfida col Monterosi in programma sabato pomeriggio alle 14 al Bonolis di Teramo, va detto che rimane da monitorare la condizione fisica di Amato Ciciretti che ha accusato un possibile affaticamento all'adduttore, così come bisogna scegliere il sostituto del giocatore più prolifico del parco attaccanti giallorosso, Lanini. In ballottaggio sono in tanti, con Starita in pole per sostituire l'attaccante torinese.

Dopo la seduta di questo pomeriggio (fissata per le 16) se ne saprà certamente di più.