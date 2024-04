Perlingieri salta Cesena-Benevento, sarà a disposizione di Auteri La Primavera farà a meno del bomber che punta a una nuova maglia da titolare in prima squadra

Mario Perlingieri non è tra i convocati di Dario Rocco per il big match di domani tra Cesena e Benevento. Si tratta della sfida più importante della stagione per la Strega, considerato che una vittoria l'avvicinerebbe al primo posto della classifica (attualmente occupato dai romagnoli con un vantaggio di quattro punti), a cinque giornate dalla fine della stagione regolare. L'assenza del capocannoniere del torneo (26 gol in 20 presenze) in una sfida così delicata, lascia facilmente immaginare quanto Auteri lo tenga in considerazione in vista del match di lunedì con la Juve Stabia. Perlingieri è pronto a fornire il proprio contributo, proprio come fatto a Teramo contro il Monterosi, dove ha sfiorato in un paio di occasioni il primo gol tra i professionisti.