E tra squadra e tifosi tornò l'amore: "Che vinca o che perda..." Scena da brividi dopo il 90° come quella iconica del 2018 dopo la partita col Genoa

La B se la prende la Juve Stabia (come da pronostico), lo spot finale è tutto del Benevento con la Curva Sud che ripete la scena indimenticabile della partita col Genoa del 2018: “Che vinca o che perda...”. Pace fatta e fusione perfetta tra la squadra e i suoi tifosi, che rispondono alla festa delle vespe con una fiaccolata giallorossa che oscura le centinaia di bandiere gialloblè.

Avrebbe meritato tanto di più il Benevento in questo monday night, ha messo alle corde la capolista, l'ha attaccata in ogni zona del campo, le ha tolto il fiato. Non è riuscita a perforare la rete di Thiam, l'assenza di un uomo gol come Lanini si è avvertita, eccome. Il giovane Perlingieri ha fatto per intero il suo dovere, ha sfiorato il gol nella prima frazione, di più non gli si poteva chiedere. Astarita ci ha messo una grinta encomiabile, Ciciretti ha dinmostrato ancora una volta di essere sprecato in un campionato di C. Ma il peso dell'attacco non è di quelli che fanno la differenza. Anche Auteri ha parlato di un piccolo step ancora da fare prima di far sì che questa squadra faccia parlare di sé. Ed è uno step che dovrà fare il reparto avanzato.

La serata di festa degli stabiesi ha sorprendentemente fatto uscire di nuovo fuori l'orgoglio giallorosso. Merito della squadra che ha lottato con una determinazione eccezionale, gettando nella mischia un'intensità e un furore agonistico finora sconosciuti. Per molti minuti l'emblema di questo spirito è stato proprio l'Amatino del Trullo, che ha cantato e portato la croce, ha distribuito palloni di platino e è andato in teakle con una cattiveria agonistica incfredibile. E' stata una serata importante per il Benevento, che viaggia al secondo posto a braccetto con l'Avellino e con gli irpini si giocherà questa piazza d'onore che vale tanto sia dal punto di vista pratico che sotto l'aspetto psicologico. Se ci metterà lo spirito e l'atteggiamento di stasera nessun traguardo gli potrà essere precluso.