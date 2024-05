Domani alle 14,30 la riunione del Collegio di Garanzia Presidente il Prof. Avv. Vito Branca, originario di Salerno, ma residente da anni a Catania

Il procedimento nei confronti del Taranto che può cambiare le sorti di molte squadre o lasciarle pressoché immutate è fissato, come tutti sanno ormai, a partire dalle 14,30 di domani pomeriggio, 3 maggio, e si terrà esclusivamente in modalità telematica, mediante videoconferenza. La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, che costituisce l'organo di giustizia sportiva di ultimo grado, sarà presieduta dal Prof. Avv. Vito Branca, Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica, revisore legale e patrocinante in cassazione. Un curriculum che farebbe impallidire chiunque, specializzato tra l'altro in Diritto Tributario, Diritto Bancario e Diritto dell'Economia e delle Imprese in sede civile e penale. L'avvocato Branca, 76 anni, è originario di Salerno ma risiede a Catania dove ha uno dei suoi due studi (l'altro è a Milano) ed è componente del Collegio di Garanzia del Coni dal 2014 dopo aver fatto parte, a vari titoli, della Federazione Italia Rugby dal lontano 1984.

Sarà dunque compito di questa Sezione del Collegio di Garanzia a decidere se i giudici della Corte d'Appello Federale della Figc avevano ragione o meno quando hanno penalizzato di 4 punti il Taranto, inadempiente a loro dire sui pagamenti Irpef e Inps che dovevano essere versati entro il 18 dicembre 2023. Da sottolineare che le ritenute Irpef e i contributi Inps erano relativi ai mesi di settembre e ottobre 2023 (importo intorno ai 129mila euro). Il Tribunale aveva dunque comminato 2 punti di penalizzazione per il mancato pagamento Irpef e 2 per il mancato pagamento dei contributi Inps. Il Taranto su questo tasto batte molto, affermando che il mancato versamento di Inps e Irpef non può essere considerato duplice violazione, ma unica e dunque la penalizzazione commisurata doveva essere di 2 punti al massimo. Domani pomeriggio il rebus sarà sciolto. Definitivamente.