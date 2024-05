Benevento in ritiro al Mancini: oggi una sola seduta Domani è prevista una doppia. La preparazione prosegue senza intoppi

Una sola seduta in questo giovedì romano, che per le ore di lavoro ha risparmiato i giallorossi dalla pioggia, caduta invece copiosa in mattinata e attesa di nuovo in serata. Auteri ha diretto un solo allenamento, concedendo una mattinata di relax ai suoi. La preparazione procede bene e senza intoppi, vengono monitorati soprattutto Ciciretti e Improta, con il primo che sembra aver superato ogni problema, e con il secondo che è pronto a stringere i denti anche di fronte a qualche dolore che lo perseguita. Sul piano tecnico Auteri sta studiando come sopperire all'assenza di Christian Pastina, unico difensore mancino dellos chieramento giallorosso, se si considera Viscardi più esterno in una difesa a quattro. Le alternative non mancano, considerato che a sinistra nella linea a tre hanno giocato finora sia Berra che Capellini.

Domani sono previste due sedute di allenamento: come da copione sveglia alle 8 e peso per tutti alle 8,30. Dopo la colazione si va negli spogliatoi e alle 10,30 inizia la prima seduta di allenamento. Pranzo alle 12,45, riposino e nel pomeriggio tutti di nuovo in campo alle 15,30. Quella di domani è l'ultima giornata intera di ritiro, sabato, dopo la seduta mattutina, si torna a casa.