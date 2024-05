Maltempo e campi inzuppati: salta la seduta mattutina Per Ciciretti problema di scarsa entità ad un polpaccio non di origine muscolare

Pioggia abbondante, campi del “Mancini” inzuppati d'acqua. Per questo Auteri, che aveva programmato una “doppia” per questo penultimo giorno romano, ha annullato la seduta mattutina di allenamento. I giallorossi ne hanno approfittato per fare massaggi ed esercizi in palestra (quella del complesso di via Valleranello è sempre molto attrezzata), per lavorare sul campo se ne parlerà nel pomeriggio quando il meteo dovrebbe essere più clemente.

Al di là del maltempo, che imperversa su tutta l'Italia, la preparazione prosegue quasi senza intoppi. Solo Ciciretti ha accusato un “fastidio” ad un polpaccio, che non è nulla di preoccupante e non è di origine muscolare: un problema che si dovrebbe risolversi in qualche giorno.

Sul piano tattico l'allenatore di Floridia continua a cercare l'alternativa a Christian Pastina che ha subito un intervento di “sutura meniscale” per il quale sono richiesti almeno 3 mesi per il ritorno all'attività agonistica. Le alternative non mancano, pur non essendoci altri mancini, se non il giovane Viscardi, nell'ambito della rosa. Nella difesa a tre, come braccetto di sinistra si sono cimentati sia Berra che Capellini: possibile che tocchi ad uno di loro prendere il posto del difensore battipagliese.