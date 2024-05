Il Benevento accoglie al Mancini la Nazionale Italiana Amputati Gli azzurri preparano l'Europeo di giugno in Francia: foto ricordo di tutti i componenti

Calcio e solidarietà, l'espressione più bella dello sport. Al Mancini, questo pomeriggio, è arrivata la Nazionale Italiana Amputati, reduce dal bel secondo posto conquistato ad aprile nel torneo internazionale in Polonia. Due vittorie con l'Olanda e una sola sconfitta col minimo scarto contro la squadra di casa, la Polonia. La Nazionale azzurra si allenerà per qualche giorno al Mancini e la squadra allenata da Francesco Ramunno è stata felicissima di immortalare con una foto di gruppo l'incontro con la compagine giallorossa che aveva appena terminato la seduta pomeridiana (unica giornaliera dopo il maltempo della mattina). La rappresentativa azzurra, che gioca sotto l'egida della Fispes (Federazione italiana sport paralimpici e sperimentali), ha come prossimo appuntamento il campionato Europeo di giugno in Francia.