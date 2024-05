Play off, tutto invariato: il Benevento entra in gioco il 14 maggio in trasferta Resta da individuare l'avversario e da decidere l'orario di inizio

(f.s.) Con il ricorso respinto al Taranto, per i play off rimane tutto invariato, l'Avellino à secondo, il Benevento terzo, la Casertana quarta. Gli jonici restano al quinto posto e affronteranno come da calendario il Latina martedì 7 maggio.

Riepiloghiamo ciò che attende il Benevento. La squadra giallorossa entra in gioco martedì 14 maggio nel Primo turno della fase Nazionale, quando dovrà giocare la partita di andata in campo esterno. Non si sa con chi giocherà, ma si conoscono almeno tre squadre che non dovrà affrontare e che entreranno in gioco in questo turno: vale a dire le altre due terze, cioè Vicenza e Carrarese e la vincente della Coppa Italia, vale a dire il Catania. Queste tre insieme al Benevento saranno teste di serie, insieme alla migliore classificata nella stagione regolare tra le sei vincitrici della fase a girone. Queste cinque saranno accoppiate tramite sorteggio alle altre cinque che arriveranno dalla fase a girone. Il Benevento, come tutte le teste di serie avrà il vantaggio di poter andare avanti (senza supplementari e rigori) anche in caso di due pareggi o di due risultati speculari, nei quali i gol in trasferta non varranno doppio.

Andando avanti e approdando al secondo turno della fase nazionale (otto squadre complessive), il Benevento troverebbe le tre seconde, Padova, Torres e Avellino. Delle cinque che arriveranno dal turno precedente la quarta testa di serie sarà la migliore di esse. Per essere testa di serie la squadra giallorossa dovrà sperare nell'eliminazione delle altre due terze, Vicenza che ha chiuso a 71, Carrarese che ha terminato a 73.