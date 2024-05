Ritiro finito, il Benevento è tornato in città Condizione buona per tutto il gruppo che riprende lunedì pomeriggio all'Antistadio Imbriani

Il Benevento è tornato in città: alle 16,30 il pullman societario ha di nuovo varcato i cancelli del Vigorito, depositando una parte del gruppo che ha partecipato al ritiro romano. Molti sono tornati nelle sedi di residenza con mezzi propri, qualcuno come Ciciretti ha approfittato per trascorrere un giorno in più a casa nella capitale.

I giallorossi che in mattinata hanno svolto il loro ultimo allenamento al Mancini (dopo l'attivazione, divisi per gruppi, i calciatori hanno svolto lavoro in palestra e poi in campo con esercitazioni di possesso palla a tema e scarico finale) usufruiranno ora di un giorno e mezzo di riposo, santificheranno la domenica e riprenderanno la preparazione lunedì pomeriggio all'Antistadio Imbriani. Il gruppo dovrebbe essere al completo, fatta eccezione, purtroppo, per Christian Pastina, che ha già iniziato la rieducazione all'arto infortunato, ma che per via dell'intervento di “sutura meniscale” ne avrà per non meno di tre mesi. Stanno bene tutti gli altri, compreso Riccardo Improta, che nonostante avverta ancora qualche fastidio alla caviglia, sta stringendo i denti per allenarsi intensamente insieme ai suoi compagni. Sta bene, ovviamente, anche Ciciretti, che deve solo lasciarsi alle spalle il fastidio al polpaccio, che abbiamo spiegato nei giorni scorsi, non è assolutamente di natura muscolare.

Appuntamento dunque per tutti a lunedì pomeriggio all'Imbriani. Sarà la settimana che prelude all'esordio nei play off, una settimana di quelle importanti.