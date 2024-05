Christian Bucchi fa le carte ai play off: ecco le sue favorite Ha guidato la squadra giallorossa nel 18/19 perdendo proprio nella post season contro il Cittadella

Christian Bucchi, tecnico del Benevento nella stagione seguente alla retrocessione dalla serie A, quella 20278/19, oggi è temporaneamente fuori dalla mischia e guarda con grande interesse alle prossime partite dei play off di C. Da allenatore si è seduto su parecchie panchine di squadre impegnate in questo post season, Pescara, Gubbio, Torres, Perugia, Benevento, Triestina. Da giocatore è stato a Catania, Pescara, Vicenza, Perugia. Dovunque guardi, insomma, c'è un pezzettino di cuore per l'allenatore romano.

Bucchi è stato intervistato dal Giornale di Vicenza e proprio della squadra veneta ha subito parlato: “Stefano Vecchi lo conosco bene, abbiamo fatto i corsi da allenatore assieme e l’ho incontrato da avversario, bravo e serio. Ha saputo leggere molto bene cosa non andava ed è intervenuto con equilibrio, con lui si è vista una squadra più quadrata, che concedeva quasi nulla e produceva più gioco. Peccato che ormai i punti dal Mantova fossero davvero tanti, però la rimonta è stata entusiasmante ed oggi il Vicenza è una candidata alla promozione”.

Ma poi gli chiedono di pronunciarsi sulle squadre favorite alla vittoria finale. E Bucchi non ha subbi: “Le favorite per i playoff di C? Il Benevento che ha un organico importante e che con Auteri ha trovato la sua quadratura, il Catania, l’Avellino, la Triestina che se saprà resettare tutto darà filo da torcere”. Ma c'è una squadra che lo ha colpito particolarmente nel corso della stagione: “La Torres l’ho seguita spesso, ho visto davvero tante gare dei vari gironi: è quella che gioca il miglior calcio di tutta la serie C”.